Cisco anuncia corte de empregos para focar em infraestrutura de IA, após forte ganho trimestral

A Cisco Systems está cortando empregos como parte de uma mudança em direção a áreas de alto crescimento de seus negócios, incluindo infraestrutura de inteligência artificial (IA).

A empresa de redes disse na quarta-feira que está lançando uma reestruturação que custará até US$ 1 bilhão em indenizações, benefícios de rescisão únicos e outros custos.

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O plano permitirá que a Cisco invista em oportunidades de crescimento em torno de silício, óptica, segurança e IA, disse a empresa.

A reformulação foi anunciada em conjunto com o último relatório de resultados trimestrais da Cisco, no qual aumentou a projeção para o ano inteiro com base em fortes receitas e lucros. A empresa agora espera uma receita de US$ 62,8 bilhões a US$ 63 bilhões para o atual ano fiscal, que termina no final de julho. Isso é um aumento em relação à previsão anterior de US$ 61,2 bilhões a US$ 61,7 bilhões.

Já o lucro líquido deve atingir US$ 3,16 a US$ 3,21 diluído por ação para o atual ano fiscal, acima dos US$ 3,00 a US$ 3,08 projetados anteriormente, disse a Cisco. Em termos ajustados, o lucro está previsto para atingir US$ 4,27 a US$ 4,29 por ação, acima da previsão anterior de US$ 4,13 a US$ 4,17.

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Para o terceiro trimestre fiscal, que terminou em 25 de abril, a receita aumentou 12% para US$ 15,84 bilhões. Isso superou as estimativas dos analistas da FactSet para uma receita de US$ 15,56 bilhões e a própria orientação da Cisco em fevereiro, que previa até US$ 15,6 bilhões.

A Cisco teve um lucro líquido no terceiro trimestre de US$ 3,37 bilhões, acima dos US$ 2,49 bilhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,06, também acima da previsão da FactSet, de US$ 1,03.

As ações saltaram mais de 10% no after hours de Nova York, após os resultados. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado