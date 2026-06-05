Cirurgias concentram R$ 133 mi em desperdícios na saúde suplementar, aponta Arvo

Levantamento feito pela healthtech Arvo aponta que falhas operacionais e administrativas em procedimentos cirúrgicos concentraram mais de R$ 133 milhões em desperdícios identificados na saúde suplementar brasileira em 2025. O estudo foi realizado com base na análise de mais de R$ 200 bilhões em despesas assistenciais.

A principal origem das cobranças indevidas está na sobreposição de procedimentos, responsável por 56,1% de toda a economia potencial identificada na categoria cirúrgica. O problema ocorre quando etapas que fazem parte de um mesmo ato cirúrgico ou técnicas alternativas de um mesmo procedimento são cobradas separadamente, elevando os custos para as operadoras de saúde.

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Outro foco relevante de inconsistências, de acordo com o levantamento, são os honorários médicos, que respondem por 19,8% das irregularidades encontradas. Nesses casos, as divergências envolvem cobranças em desacordo com tabelas de referência do setor ou com contratos firmados entre operadoras e prestadores de serviços.

Entre as especialidades médicas, a neurocirurgia lidera os apontamentos de desperdícios, concentrando 22,03% da economia identificada pela Arvo. Na sequência aparecem cirurgia geral, com 20,95%, e ortopedia e traumatologia, com 14,63%. Segundo a empresa, procedimentos de maior complexidade e com uso intensivo de materiais de alto custo tendem a apresentar maior incidência de inconsistências de faturamento.

A análise regional mostra que os maiores índices relativos de desperdício estão no Sul, com porcentual 23% acima da média nacional, e no Centro-Oeste, 14% acima da média. O Sudeste aparece 10% acima da média e concentra a maior oportunidade absoluta de recuperação de recursos devido ao volume de despesas assistenciais da região. Já o Nordeste apresentou o melhor desempenho relativo do País, com índice 24% abaixo da média nacional.

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Para a Arvo, os resultados evidenciam desafios estruturais da saúde suplementar relacionados à complexidade dos contratos, ao elevado volume de informações processadas e à predominância de processos administrativos ainda manuais. Segundo a empresa, a adoção de ferramentas de análise de dados e inteligência artificial pode contribuir para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência na gestão dos gastos assistenciais.