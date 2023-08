Cingapura abre mercado para carnes bovina e suína processadas do Brasil, diz ministério

O Brasil vai poder exportar carne bovina e suína processadas para Cingapura, informou o Ministério da Agricultura em nota. O acordo foi negociado pela pasta com a Singapure Food Agency (SFA), com o ajuste do Certificado Sanitário Internacional (CSI).

"Poderão ser exportadas carnes bovinas e suínas processadas, não submetidas à esterilização comercial, após a acreditação do estabelecimento pela SFA", esclareceu o ministério.

Segundo a pasta, os frigoríficos já podem iniciar o processo de habilitação para o país.

"É mais uma importante conquista para a agropecuária brasileira, pois ampliamos as nossas relações comerciais com um mercado relevante e exportando produtos de maior valor agregado", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em 2022, Cingapura foi o sétimo destino das exportações brasileiras com o recorde US$ 8,3 bilhões, sendo as carnes o segundo principal produto exportado pelo Brasil para o país, respondendo por 7% dos embarques (sendo 4% de produtos aviários, 2% de suínos e 1% de bovinos). No ano, o Brasil obteve 26 autorizações para exportar produtos a novos mercados.