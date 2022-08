Cinco empresas chinesas anunciam que vão retirar seus ADRs das bolsas de NY

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em registros separados na bolsa de valores de Hong Kong, China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. of China e Sinopec Shanghai Petrochemical disseram que vão pedir pela retirada voluntária de seus ADRs da New York Stock Exchange (Nyse), à medida que reguladores americanos e chineses permanecem em desacordo sobre os requisitos de auditoria.

continua após publicidade .

A PetroChina citou o "ônus administrativo considerável para cumprir as obrigações de divulgação" necessárias para manter sua listagem nos EUA, enquanto muitas empresas notaram o volume limitado de negociação de seus ADRs.

A PetroChina disse que, em 9 de agosto, suas ADRs em circulação representavam cerca de 3,93% do total de ações listadas em Hong Kong e 0,45% do capital social total da empresa.

continua após publicidade .

Todas as cinco empresas disseram que planejam entrar com pedido na Securities and Exchange Committee (SEC, a CVM americana) para retirar seus títulos neste mês. A deslistagem de seus ADRs da Nyse deverá entrar em vigor 10 dias depois, disseram eles.

Mais de 250 ações de empresas chinesas podem enfrentar fechamentos em massa nos EUA, se o país não conseguir chegar a um acordo com a China para que os reguladores americanos inspecionem os documentos de auditoria das empresas chinesas.