Cielo/ICVA: Vendas no fim de semana da Black Friday crescem 6,9%

As vendas do varejo brasileiro entre os dias 25 e 28 de novembro, o fim de semana da Black Friday, foram 6,9% maiores neste ano que no período equivalente de 2020, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segunda-feira, 29, pela Cielo. O dado, consolidado, veio acima da prévia divulgada pela companhia no sábado, que apontava alta de 6,3%.

Apesar do crescimento em um ano, a data de promoções do varejo teve desempenho ainda menor que o registrado em 2019, com vendas 3,8% menores, segundo a Cielo. O dado é nominal, ou seja, não tem desconto da inflação acumulada no período.

Em relação a 2021, a Black Friday teve vendas 16,4% maiores no varejo online, e 4% maiores no varejo físico. O segmento que teve a maior alta de vendas foi o de turismo e transporte (+46%), seguido por cosméticos e higiene pessoal (+15,3%), drogarias e farmácias (+7,2%) e supermercados e hipermercados (+5,6%).

Por outro lado, os segmentos de veterinárias e petshops (-1,4%) e materiais de construção (-8,8%) tiveram queda nas vendas.

Houve alta em todas as regiões do País. O melhor desempenho foi visto na região Sul, com crescimento de 8,4% em um ano. A menor alta foi no Centro-Oeste, com 2,9%. No Sudeste, o avanço foi de 3%, com altas de 3% no Estado de São Paulo, e de 1,6% no Rio de Janeiro.

O head de inteligência da Cielo, Pedro Lippi, destacou que o dado indica desaceleração em relação ao observado no ICVA nos últimos meses. Ele também destacou que a sexta-feira deixou de concentrar compras de Black Friday. "O período consolidado apresentou crescimento de 6,9% versus 6,3%, quando observamos apenas o comportamento da sexta-feira", disse.

O ICVA, divulgado mensalmente, coleta dados de vendas de 18 setores mapeados pela Cielo, junto a lojistas de todos os portes, que correspondem a 1,3 milhão de varejistas credenciados à adquirente. O peso de cada setor é ponderado por seu desempenho mensal.