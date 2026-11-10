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Cielo: ICVA aponta queda anual de 4% das vendas do varejo em outubro, descontada a inflação

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas do varejo brasileiro caíram 4,0% em outubro de 2026 na comparação com o mesmo mês de 2025, já descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Foi o 17º mês consecutivo em que o faturamento real ficou abaixo do registrado um ano antes.

De acordo com a Cielo, a retração perdeu intensidade em relação a setembro, quando o indicador apontou queda de 4,2% ante o igual mês do ano anterior. Ainda assim, a empresa informou que o varejo teve o pior outubro desde 2023, quando a queda foi de 4,1%.

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No recorte por categoria, as maiores quedas ocorreram em bens duráveis e semiduráveis, com recuo de 8,9%, e em serviços, que caíram 8,5%. A Cielo citou, entre os segmentos que mais contribuíram para o resultado, óticas e joalherias e lojas de materiais de construção, no grupo de duráveis e semiduráveis, além de turismo e transporte e autopeças e serviços automotivos, em serviços.

Os bens não duráveis registraram retração de 0,7%, a menor entre os três grupos. Segundo o relatório, o varejo alimentício especializado teve desempenho positivo dentro da categoria, enquanto livrarias, papelarias e afins foram o segmento que mais contribuiu para a queda.

"Em conjunto, os dados são compatíveis com um consumidor mais seletivo, que pode estar adiando parte das compras", afirmou o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves.

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Recorte Regional

Regionalmente, o faturamento real recuou nas cinco regiões do País, com a maior queda no Centro-Oeste (5,4%), seguido por Sudeste (5,2%), Nordeste (3,5%) e Norte (2,3%). O Sul teve a menor retração (0,8%) e registrou crescimento no Paraná (0,7%) e em Santa Catarina (0,1%).

Entre os Estados, o Amapá teve a maior alta (2,4%), seguido por Rondônia (1,2%) e Acre (0,8%). Na outra ponta, São Paulo registrou a maior queda (6,4%), à frente de Goiás (6,3%) e Rio Grande do Norte (5,6%), segundo o ICVA.

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Dados Nominais

O estudo também traz dados nominais (antes do desconto da inflação). Pelo ICVA, o faturamento do e-commerce recuou 0,5% em outubro de 2026 ante outubro de 2025, enquanto as vendas do varejo físico cresceram 1,9% no mesmo período, também em termos nominais.

No trecho sobre inflação, a Cielo informou que o IPCA-15 subiu 0,3% em outubro, após alta de 0,7% em setembro, e acumulou 4,6% em 12 meses. O texto aponta que, embora a inflação geral tenha desacelerado, a alta mais intensa dos alimentos pode ter mantido pressão sobre o orçamento das famílias e menciona o contraste entre a alta nominal de 1,3% e a queda real de 4,0% do ICVA, sem atribuir o resultado do varejo exclusivamente à inflação.

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