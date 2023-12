Cidades/Jader Filho: até primeira quinzena vamos contratar mais 30 mil unidades do MCMV Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que pretende anunciar 30 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Rural até a primeira quinzena de janeiro. Além disso, a sua pasta deve realizar uma seleção para o MCMV Entidades até o fim do próximo mês, em um total previsto de 28 mil unidades.

continua após publicidade

Jader Filho participou de assinatura para o início das obras do empreendimento Copa do Povo, na zona leste de São Paulo, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros de Estado.

O programa de habitação já contratou 187,5 unidades em 2023, de acordo com o ministro. Falando ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Jader Filho afirmou que a modalidade Entidades do MCMV são as que têm melhor estrutura. "Tenho feito este reconhecimento pelo Brasil. As casas são maiores, têm melhores equipamento", afirmou.

continua após publicidade

Ele ainda citou os esforços do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) na área de habitação. Boulos é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e ligado ao MTST.