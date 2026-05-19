TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Christian George Egan é eleito novo diretor-presidente de B3

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 10:27:00 Editado em 19.05.2026, 13:09:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A B3 informou nesta terça-feira, 19, que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta mesma data, aprovou a eleição de Christian George Egan para o cargo de diretor-presidente (CEO) da companhia. Após nove anos na B3, o atual presidente, Gilson (Finkelsztain), deixará a empresa no final de junho para assumir a presidência do Santander Brasil.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 afirma que a eleição é resultado do processo de sucessão conduzido pelo colegiado, em linha com as práticas de governança da companhia e com a estratégia de longo prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A B3 destaca que Chris Egan possui sólida experiência no mercado financeiro, com atuação em corporate e investment banking, mercados globais, tesouraria, gestão de ativos e relacionamento com investidores institucionais.

Sua trajetória inclui passagens por instituições como Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e, mais recentemente, Santander Brasil.

Segundo a empresa, a data de posse será informada oportunamente, nos termos da legislação e da regulamentação vigentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
B3 Christian George Egan diretor-presidente ELEIÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV