Após o alívio nas leituras mais recentes, que ficaram abaixo das expectativas do mercado, a inflação será pressionada nos próximos meses por uma série de choques e deve atingir o nível mais alto em quatro anos. Ao mesmo tempo em que a oferta de alimentos e energia poderá sofrer os efeitos mais intensos do El Niño, o governo deve retirar gradualmente os subsídios que amorteceram o choque do petróleo sobre os combustíveis. As empresas, por sua vez, terão de lidar com novos custos associados ao fim da escala 6x1 e à reforma tributária.

Esses choques são simultâneos, intensos e, em parte, persistentes. Por isso, mesmo com a forte desaceleração da atividade e da demanda, a tendência é que ao menos parte deles seja repassada aos preços. Para os economistas que calcularam o efeito conjunto, o impacto sobre a inflação ao consumidor fica entre 0,9 e 1,3 ponto porcentual.

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A indicação, anunciada na quinta-feira, 26, do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o cargo de ministro da Fazenda representa uma tentativa de reduzir outra fonte de pressão sobre os preços: o câmbio.

Depois que o dólar passou de R$ 5,00 para o pico de R$ 6,00, após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mercado estimou que o repasse do choque cambial poderia acrescentar de 0,4 a 0,6 ponto porcentual ao IPCA, índice oficial de inflação ao consumidor. Com Trabuco à frente da Fazenda, perdem força os cenários mais adversos, que estimavam em cerca de 2 pontos porcentuais o impacto somado dos choques de oferta, das mudanças regulatórias e do câmbio.

O consenso do mercado, segundo as expectativas coletadas pelo Banco Central (BC), é que o IPCA em 12 meses suba dos 4,6% registrados em outubro para 5,5% em fevereiro e 5,6% em agosto. Já seria o nível mais alto desde fevereiro de 2023, quando o índice chegou a 5,6%. Não é difícil, no entanto, encontrar instituições que preveem o pico do IPCA passando de 6%, como o Itaú Unibanco, que prevê 6,6%.

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O País caminha, assim, para um ambiente que, se não pode ser classificado como uma estagflação clássica, pois a taxa de desemprego não descolou do piso histórico, tem características estagflacionárias. Embora ajudem a frear a atividade, os juros elevados não neutralizam os choques inflacionários, e as expectativas de inflação se afastam cada vez mais do centro da meta de 3% perseguida pelo BC.

Segundo o economista-chefe do Santander, Marco Antonio Caruso, os choques de preços se destacam não apenas por ocorrerem simultaneamente, algo já visto no passado recente, inclusive durante a pandemia. O que chama a atenção, em relação a outros períodos, é que eles acontecem em um contexto de desaceleração da atividade e de expectativas de inflação ainda acima da meta. "Isso reduz o espaço para a política monetária simplesmente olhar através dos efeitos de primeira ordem", afirma Caruso.

No último mês, enquanto a previsão dos economistas de crescimento do PIB em 2027 caiu de 1,3% para 1%, as projeções para o IPCA "desancoraram" não só no ano que vem, de 4,3% para 5,1%, mas em todo o horizonte projetado pelo mercado, que vai até 2030, ano em que as previsões chegaram a 4%.

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Levando em conta o horizonte de 18 meses considerado pelo BC nas decisões sobre juros, os economistas avaliam que os novos choques inflacionários dificultam a convergência dos preços à meta por não terem efeitos totalmente transitórios. No caso dos alimentos e do petróleo, os aumentos podem ser revertidos se a melhora das condições climáticas e do cenário geopolítico permitir a normalização da oferta.

Mas os custos associados a mudanças estruturais no mercado de trabalho, como o fim da escala 6x1, e no sistema tributário, com a reforma, tendem a elevar o nível de preços de forma mais permanente. Em paralelo, a descompressão cambial depende, em grande medida, da recuperação da confiança do mercado na condução das contas públicas.

"É perfeitamente possível termos uma economia em recessão convivendo com índices de preços ainda pressionados. A desaceleração econômica ajuda a conter a inflação de demanda, mas não resolve necessariamente a inflação provocada pela deterioração dos custos e pela perda de valor da moeda", resume Leonardo Mendes, economista e consultor financeiro da Manchester Investimentos. Para ele, o Brasil está entrando em um ciclo no qual possivelmente terá que conviver com juros muito elevados e uma inflação que não necessariamente responderá na mesma intensidade à desaceleração da atividade.

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O BC, que persegue uma meta de inflação, e não de crescimento do PIB, terá, assim, dificuldade para retomar os cortes de juros. "A gordura que o BC tinha para cortar juros foi queimada. Por mais que esteja acontecendo uma desaceleração da atividade, os bancos centrais dos países desenvolvidos estão subindo juros e do lado doméstico, falta previsibilidade fiscal. Na falta de uma âncora fiscal, a âncora monetária precisa trabalhar por dois", comenta Matheus Spiess, economista da Empiricus.