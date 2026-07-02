China: vendas de veículos elétricos sobem com demanda externa e compensam fraqueza doméstica

As montadoras chinesas de veículos elétricos divulgaram, em sua maioria, aumento das vendas no mês passado, com a demanda no exterior ajudando a compensar a fraqueza do mercado doméstico.

A BYD manteve a liderança, com as entregas avançando 5,5% em junho, para 403.472 unidades, no segundo mês consecutivo de alta. A empresa exportou 175.349 veículos de nova energia - categoria que inclui elétricos a bateria e híbridos plug-in -, salto de 95% em relação a um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A NIO esteve entre os destaques, ao registrar aumento de 63% nas entregas, para 40.597 veículos.

A Geely Automobile teve crescimento de 2% nas vendas totais, para 240.799 unidades. A Zeekr, marca premium de elétricos do grupo, mais do que dobrou as vendas, para 35.169 carros, enquanto as vendas da Lynk & Co recuaram 28%.

A XPeng entregou 40.126 veículos em junho, alta de 16% ante igual mês de 2025, enquanto a Li Auto teve queda de 15% nas vendas, para 30.895 unidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Xiaomi informou que suas entregas superaram 30 mil unidades em junho.

Os dados mensais são divulgados em um momento em que a demanda segue contida no maior mercado de veículos elétricos do mundo.

Com o consumo local ainda fraco, as exportações vêm sustentando a indústria automotiva chinesa como um todo, disseram analistas do Nomura em nota. Eles observam que o setor está migrando de uma competição baseada em preços para uma disputa por tecnologia e reconhecimento de marca, o que pode tornar mais difícil conquistar consumidores. Estes, por sua vez, estariam trocando compras por impulso por decisões mais racionais, segundo a análise.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Nomura espera que o mercado doméstico continue registrando queda de demanda em dois dígitos pelo restante do ano, enquanto a demanda externa fornece suporte.

As ações de montadoras chinesas de veículos elétricos tiveram desempenho majoritariamente positivo nesta quinta-feira, 2. A BYD avançou 8,1% em Hong Kong; a XPeng subiu 2,3% e a NIO caiu 3%. A Li Auto ganhou 1,7%, a Geely Automobile avançou 2,7% e a Xiaomi valorizou 4,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.