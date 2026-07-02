Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

China: vendas de veículos elétricos sobem com demanda externa e compensam fraqueza doméstica

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 08:36:00 Editado em 02.07.2026, 08:48:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As montadoras chinesas de veículos elétricos divulgaram, em sua maioria, aumento das vendas no mês passado, com a demanda no exterior ajudando a compensar a fraqueza do mercado doméstico.

A BYD manteve a liderança, com as entregas avançando 5,5% em junho, para 403.472 unidades, no segundo mês consecutivo de alta. A empresa exportou 175.349 veículos de nova energia - categoria que inclui elétricos a bateria e híbridos plug-in -, salto de 95% em relação a um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A NIO esteve entre os destaques, ao registrar aumento de 63% nas entregas, para 40.597 veículos.

A Geely Automobile teve crescimento de 2% nas vendas totais, para 240.799 unidades. A Zeekr, marca premium de elétricos do grupo, mais do que dobrou as vendas, para 35.169 carros, enquanto as vendas da Lynk & Co recuaram 28%.

A XPeng entregou 40.126 veículos em junho, alta de 16% ante igual mês de 2025, enquanto a Li Auto teve queda de 15% nas vendas, para 30.895 unidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Xiaomi informou que suas entregas superaram 30 mil unidades em junho.

Os dados mensais são divulgados em um momento em que a demanda segue contida no maior mercado de veículos elétricos do mundo.

Com o consumo local ainda fraco, as exportações vêm sustentando a indústria automotiva chinesa como um todo, disseram analistas do Nomura em nota. Eles observam que o setor está migrando de uma competição baseada em preços para uma disputa por tecnologia e reconhecimento de marca, o que pode tornar mais difícil conquistar consumidores. Estes, por sua vez, estariam trocando compras por impulso por decisões mais racionais, segundo a análise.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Nomura espera que o mercado doméstico continue registrando queda de demanda em dois dígitos pelo restante do ano, enquanto a demanda externa fornece suporte.

As ações de montadoras chinesas de veículos elétricos tiveram desempenho majoritariamente positivo nesta quinta-feira, 2. A BYD avançou 8,1% em Hong Kong; a XPeng subiu 2,3% e a NIO caiu 3%. A Li Auto ganhou 1,7%, a Geely Automobile avançou 2,7% e a Xiaomi valorizou 4,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS China junho vendas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV