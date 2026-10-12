China: vendas de carros recuam em setembro apesar do pico sazonal e das exportações

As vendas mensais de automóveis na China voltaram a enfraquecer em setembro, frustrando a expectativa de melhora no início do tradicional período de pico.

As vendas no varejo de carros de passeio recuaram 28,0% em relação a um ano antes, para 1,62 milhão de unidades, informou a China Passenger Car Association (CPCA) nesta segunda-feira, 12. Na comparação com agosto, houve alta de 5,0%.

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Com isso, mesmo após 12 meses seguidos de queda, o mercado ainda não apresentou sinais claros de recuperação. A CPCA atribuiu o desempenho à redução da demanda por veículos a combustíveis tradicionais, afetada por preços elevados do petróleo e por um ambiente de consumo mais fraco no país.

A entidade acrescentou que o aumento do custo de chips de memória também tem atrasado lançamentos de novos modelos, o que pesa sobre o volume total de vendas.

Após anos de expansão rápida e de um desempenho forte no ano anterior, o setor passa por um período de ajuste, com sinais iniciais de consolidação. No mês passado, o Guangzhou Automobile Group anunciou que pretende adquirir 50% de participação na FAW Toyota, atualmente da FAW Group. Geely e NIO também firmaram uma parceria para troca de baterias e recarga.

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Veículos de nova energia (NEVs) e exportações seguem como os principais vetores do mercado. Os NEVs, que incluem elétricos e híbridos plug-in, responderam por um recorde de 67% das vendas totais em setembro. Ainda assim, as vendas no varejo desse segmento caíram 17%, para 1,08 milhão de unidades.

Para compensar o arrefecimento do mercado doméstico, fabricantes chinesas têm buscado crescimento no exterior. Em setembro, as exportações de NEVs mais do que dobraram novamente, enquanto as exportações de carros de passeio avançaram 74%, para 917 mil unidades, segundo a CPCA.

No mês, a Tesla exportou 30.529 veículos produzidos em sua fábrica de Xangai e vendeu 95.366 unidades.

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A CPCA não espera uma recuperação forte em outubro. O sentimento de consumo segue fraco, e muitos compradores permanecem cautelosos em meio à guerra de preços entre montadoras. Mudanças demográficas e os altos preços do petróleo também podem pressionar as vendas. A entidade também prevê desaceleração das exportações diante de pressões comerciais na União Europeia. Fonte: .

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado