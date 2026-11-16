China: varejo e indústria perdem fôlego e ficam abaixo do esperado em outubro

A economia chinesa perdeu fôlego no mês passado, com indicadores importantes abaixo das expectativas do mercado. O desempenho reforça a dependência de Pequim em relação às exportações para alcançar suas metas anuais de crescimento, diante da persistente fragilidade da demanda doméstica.

As vendas no varejo, um dos principais indicadores do consumo interno, avançaram apenas 0,4% em outubro, na comparação anual. O resultado representa uma desaceleração em relação à alta de 1,1% registrada em setembro e ficou abaixo do crescimento de 0,9% esperado pelos economistas consultados.

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Os investimentos em ativos fixos recuaram 8,1% nos primeiros dez meses do ano, em relação ao mesmo período de 2025, aprofundando a queda de 7,2% registrada nos primeiros nove meses. O resultado, divulgado nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China, também ficou abaixo das expectativas dos economistas, que projetavam retração de 7,0%.

Mesmo com exportações mais fortes do que o esperado, a produção industrial cresceu 4,8% em outubro, na comparação anual, desacelerando em relação à expansão de 5,5% registrada em setembro. O resultado também ficou aquém da expectativa de alta de 5,2%.

A transição da China para novos motores de crescimento continua sendo um desafio, segundo economistas do Barclays.

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"A indústria de alta tecnologia e as exportações resilientes estão se consolidando como motores de crescimento, mas ainda não são suficientes para compensar a fraqueza persistente dos setores imobiliário, de infraestrutura e do consumo", afirmaram os analistas em relatório recente.

Os números mais fracos de outubro foram divulgados após uma série de medidas graduais de estímulo adotadas nos últimos meses, indicando que as iniciativas ainda não conseguiram impulsionar de forma consistente a atividade econômica nem recuperar a confiança do setor privado. O prolongado ajuste do mercado imobiliário continua sendo um dos principais entraves à recuperação.

Com o desempenho robusto das exportações mantendo a meta de crescimento anual ao alcance, economistas não esperam grandes medidas adicionais de estímulo até o fim de 2026, apesar da intensificação dos desafios internos.

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Dados divulgados anteriormente mostraram que as exportações chinesas dispararam 35% em outubro, na comparação anual, impulsionadas pela forte demanda externa por produtos tecnológicos do país. Com isso, o superávit comercial chinês ultrapassou US$ 1 trilhão nos primeiros dez meses do ano.

Ainda assim, alguns analistas avaliam que a crescente dependência das exportações representa um risco cada vez maior para a economia chinesa. A preocupação está relacionada, sobretudo, às incertezas quanto à sustentabilidade do boom global da inteligência artificial (IA), que tem impulsionado a demanda por produtos manufaturados chineses.

Economistas do Goldman Sachs esperam que a segunda maior economia do mundo enfrente um cenário de maior incerteza em 2027.

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"Além dos investimentos em bens de capital relacionados à IA e dos riscos tecnológicos que afetam os mercados globais, acreditamos que as relações entre Estados Unidos e China podem se tornar menos estáveis do que em 2026, quando quatro encontros entre o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping ajudaram a conter as tensões", alertaram os economistas do banco em relatório recente.

À medida que a China se aproxima da transição de liderança prevista para 2027, a manutenção de um crescimento estável do PIB permanece entre as principais prioridades de Pequim, segundo o Goldman Sachs. O período, porém, também poderá ser marcado pela intensificação das campanhas anticorrupção, pelo endurecimento das medidas de segurança e por uma maior aversão ao risco em todos os níveis do governo, fatores que podem restringir a atividade econômica, acrescentou o banco.

As atenções agora se voltam para a reunião da APEC desta semana, em Shenzhen, onde o presidente chinês, Xi Jinping, deverá se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin. As expectativas de avanços significativos nas negociações comerciais e nas questões geopolíticas, contudo, são limitadas.

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"Esperamos resultados concretos modestos no curto prazo, em vez de grandes avanços", afirmaram os economistas do Barclays.

A taxa de desemprego urbano na China ficou em 5,1% em outubro, ante 5,2% em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast