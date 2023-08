China vai precisar de pacote de estímulos mais forte, avalia Mizuho Bank

A China vai precisar de um pacote de estímulo mais forte para aumentar a demanda, disse Ken Cheung, estrategista-chefe de câmbio asiático do Mizuho Bank. Segundo ele, os dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor (PPI) divulgados nesta quarta-feira, 9, mostram maior enfraquecimento do ímpeto de recuperação econômica, e o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) pode ter que reduzir ainda mais as taxas de juros. Para o analista, os cortes nas taxas podem levar à depreciação do yuan. Fonte: Dow Jones Newswires.

