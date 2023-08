China vai crescer de 4,8% a 5% no 2º semestre deste ano, projeta UBS

A economia da China vai se recuperar modestamente no segundo semestre de 2023, projetam economistas do UBS Investment Research. Segundo a nota publicada pelo banco, a expectativa é que o Produto Interno Bruto chinês cresça algo em torno de 4% a 4,5% no terceiro e quarto trimestres deste ano, totalizando 4,8% a 5% de crescimento semestral, na comparação com igual período do ano passado.

Apesar das recentes medidas de órgãos do governo para apoiar o consumo, aumentar a confiança do setor privado e enfatizar a flexibilização da propriedade em níveis locais, não houve muito estímulo fiscal até agora, enquanto "medidas estruturais para fortalecer o setor privado e incentivar o investimento podem levar tempo para dar frutos". O banco acredita que mais medidas de flexibilização serão anunciadas por novas cidades chinesas em breve. Fonte: Dow Jones Newswires.