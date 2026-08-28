China toma medidas para facilitar financiamento imobiliário na esperança de impulsionar o setor

Os reguladores chineses revelaram nesta sexta-feira (28) um amplo pacote de medidas para facilitar o financiamento imobiliário, à medida que a desaceleração do setor habitacional continua a pesar sobre o crescimento do país.

Sob essas novas regras, os proprietários de imóveis na China poderão refinanciar suas hipotecas existentes de alta taxa negociando diretamente com os bancos ou garantindo novos empréstimos a juros mais baixos para substituí-los.

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A falta de um sistema formal de refinanciamento levou muitos proprietários a usar empréstimos de consumo de curto prazo e outras linhas de crédito para pré-pagar suas hipotecas, após os cortes na taxa de referência do banco central - que visaram reviver o crescimento econômico e o mercado imobiliário lento.

Os novos compradores de imóveis também poderão garantir hipotecas de até 40 anos - acima do limite anterior de 30 anos. Além disso, os bancos comerciais estão sendo incentivados a oferecer hipotecas comerciais operacionais com prazos de até 15 anos para ajudar a reviver as vendas.

Sob as regras mais recentes, Pequim facilitou o financiamento do mercado de capitais para os desenvolvedores imobiliários do país, permitindo que eles usem ações e títulos conversíveis para adquirir ativos imobiliários. As regras os desenvolvedores a obtenção de empréstimos bancários de longo prazo, com os pagamentos geralmente adiados até que os projetos sejam concluídos.

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Mas as novas regulamentações também apertaram a supervisão de projetos de renovação urbana, proibindo os credores de emitir tais empréstimos para mutuários pagarem taxas de transferência de terras, custos de pré-desenvolvimento ou outras despesas que deveriam ser cobertas por fundos fiscais. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.