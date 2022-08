China tenta resgatar setor imobiliário com garantias em títulos para 6 empresas

(via Agência Estado)

Reguladores chineses estão tentando reviver o mercado imobiliário em crise com novas garantias de títulos para um seleto grupo de seis desenvolvedoras: Longfor Group Holdings, Country Garden, Sino-Ocean, CIFI Holdings, Seazen Group e Gemdale. Os investidores, porém, acham que será preciso muito mais para tirar o setor imobiliário de sua pior queda em anos.

Muitas das empresas do setor na China estão com dificuldades, e mais de 30 delas deixaram de pagar juros de títulos emitidos em dólar ao mercado. Mesmo as desenvolvedoras mais fortes do setor privado enfrentam desafios para vender dívida nova, à medida que os preços dos títulos tombaram e os juros saltaram. Nos últimos dias, uma enxurrada de grandes e pequenos desenvolvedores chineses divulgaram alertas de lucro.

O governo chinês planeja ajudar pelo menos seis incorporadoras a arrecadar dinheiro oferecendo garantias totais em suas vendas domésticas de títulos denominados em yuan, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. As garantias não se aplicam à dívida em dólar.

A Longfor Group Holdings, a primeira empresa a tirar proveito do novo dispositivo, lançou nesta terça-feira, 23, uma venda de títulos para levantar até 1,5 bilhão de yuans, o equivalente a US$ 219 milhões, segundo o prospecto do acordo. A incorporadora com sede em Pequim, fundada em 1993, disse que planeja usar o dinheiro para a construção do projeto e para pagar sua dívida doméstica e internacional. As taxas de retorno em suas novas notas de médio prazo variam de 3% a 4,3%.

As notícias das garantias, que serão fornecidas pela China Bond Insurance, uma empresa estatal, elevaram na semana passada os preços dos títulos em dólar de vários desenvolvedores - mas a maioria ainda permanece em níveis profundamente preocupantes. O rendimento médio de um índice ICE BofA de títulos em dólar de empresas chinesas classificadas como junk ficou em 26,6% ontem.

Analistas do Goldman Sachs observaram em um relatório na segunda-feira (22) que, embora a iniciativa possa ser útil, "a escala é muito pequena".

O programa piloto foi projetado para ajudar os desenvolvedores do setor privado do país a arrecadar dinheiro internamente e limitar o contágio daqueles que entraram em default. Muitos investidores evitaram o setor imobiliário desde o final do ano passado, e os custos de empréstimos de empresas privadas para títulos de maior duração aumentaram amplamente desde junho.

Os desenvolvedores privados emitiram o equivalente a US$ 3,1 bilhões em títulos domésticos no ano até o momento, mostram os dados da Wind. Isso é apenas 17% do valor que eles arrecadaram no mesmo período de 2021. Em contrapartida, as incorporadoras estatais estão a caminho de arrecadar aproximadamente o mesmo valor do ano passado, pois os investidores têm mais confiança de que pagarão suas dívidas.

O acesso ao financiamento do mercado de títulos, no entanto, não é o maior problema enfrentado pelos empreendedores privados. As vendas contratadas dos seis desenvolvedores escolhidos pelos reguladores - como as de seus pares - despencaram nos últimos meses. A Fitch Ratings e a Moody's Investors Service reduziram recentemente as classificações de crédito internacionais da Country Garden Holdings Co. e do Sino-Ocean Group Holding Ltd. para lixo de grau de investimento.

"Para desenvolvedores privados, obter acesso a financiamento é como ser colocado em suporte de vida", disse Yao Yu, fundador da YY Rating, uma empresa chinesa independente de pesquisa de crédito. "Apenas melhorar as vendas pode realmente salvar suas vidas."

O mais recente plano de garantias levantou outras questões difíceis, apontando para uma aparente divergência nas atitudes dos reguladores em relação a diferentes desenvolvedores, disse Nicholas Chen, analista da empresa de pesquisa de dívida CreditSights.

As garantias de títulos oferecidas aos desenvolvedores considerados pelos reguladores chineses como de maior qualidade - e, portanto, mais propensas a sobreviver à desaceleração do setor - provavelmente visam ajudá-los a suportar a crise, disse Chen. Mas os desenvolvedores em apuros mais profundos, incluindo aqueles que entraram em default, estão recebendo suporte focado mais em ajudá-los a concluir casas inacabadas.

A seleção dos seis chamados "desenvolvedores modelos" também corre o risco de enviar um sinal aos investidores sobre os não incluídos, mesmo quando as empresas excluídas não entraram em default. "É claro que existe a possibilidade de os investidores pensarem que existe uma lista negra agora que você definiu uma lista branca", disse Yao, da YY Rating. Fonte: Dow Jones Newswires.