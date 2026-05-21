China suspende importações de 3 frigoríficos brasileiros por substância vetada

A China suspendeu as importações de carne bovina e derivados de três frigoríficos brasileiros, alegando presença de resíduos de acetato de medroxiprogesterona nas cargas. As unidades suspensas são JBS S/A, de Pontes e Lacerda (MT, SIF 51), PrimaFoods, de Araguari (MG, SIF 177) e Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A, nome fantasia Frialto, de Matupá (MT SIF 4490). As plantas foram desabilitadas pela Administração Geral das Alfândegas da China (GACC).

Procurados, JBS, PrimaFoods, Frialto e o Ministério da Agricultura não responderam até a publicação deste texto, ficando o espaço aberto para manifestação.

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As desabilitações das plantas constam no sistema de registro de empresas importadoras de alimentos da China (Ciferquery SingleWindow), gerido pela GACC, responsável pelas liberações e suspensões de importadores.

Segundo a publicação chinesa, consultada pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a suspensão está vigente desde a quarta-feira, 20. As desabilitações ainda não estão integradas ao Sistema de Informações Gerenciais do SIF (SIGSIF), do Ministério da Agricultura.

A medida foi comunicada ao governo brasileiro ainda na quarta-feira pela adidância agrícola em Pequim, em ofício enviado ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) do Ministério da Agricultura, conforme apurou o Broadcast.

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De acordo com o comunicado, o motivo da suspensão foi a detecção de uma substância proibida na China, o acetato de medroxiprogesterona, em carne bovina exportada pelas unidades. O composto é um hormônio sintético utilizado como medicamento veterinário para controlar o ciclo reprodutivo de animais. A China, entretanto, proíbe o uso da substância em animais de corte.

Ao todo, quatro frigoríficos exportadores de carne bovina à China estão com os embarques suspensos. Em abril, a China havia suspendido a importação de carne bovina e derivados do frigorífico Pantaneira Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda. (SIF 1206), pertencente ao grupo Frigosul (SulBeef), em Várzea Grande (MT), também alegando a presença de resíduos de acetato de medroxiprogesterona em um lote de carne bovina congelada desossada exportado pela unidade.