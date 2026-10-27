China suspende importação de carne bovina de frigorífico da MBRF em Promissão (SP)

A China suspendeu as importações de carne bovina do frigorífico da MBRF em Promissão (SP), identificado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) 2543. A suspensão entrou em vigor em 22 de outubro e consta no sistema de registro de empresas importadoras de alimentos da China (Ciferquery SingleWindow), gerido pela Administração Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês), responsável pelas liberações e suspensões de importadores. O motivo, segundo fontes, é a detecção, em cargas da empresa, de resíduos de acaricida, proibido na China.

Em nota enviada à reportagem, a MBRF informou que já está redirecionando os volumes de produção para seu complexo industrial em Várzea Grande (MT), que, segundo a companhia, tem capacidade para atender à demanda do mercado chinês. A empresa também conta com outros quatro complexos habilitados para exportar ao país asiático, sendo três no Uruguai e um na Argentina.

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A companhia afirmou ainda que as demais habilitações da unidade de Promissão estão mantidas, incluindo a autorização para exportar aos Estados Unidos. "A empresa reforça ainda que abriu diálogo com as autoridades competentes, confiante na robustez de seus processos", informou, na nota.

O comunicado oficial chinês não detalha as razões da medida. Fontes consultadas pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apontaram que a suspensão ocorreu após a detecção consecutiva de resíduos de fluazuron em cargas exportadas. O princípio ativo é utilizado em medicamentos veterinários para o controle de carrapatos em bovinos e não é permitido pelas autoridades chinesas.

Procurada, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina (Abiec) informou que não foi comunicada oficialmente sobre a suspensão do frigorífico brasileiro.

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A medida ocorre em meio à expectativa de retomada dos embarques brasileiros de carne bovina para a China para atender a nova cota a ser aberta em janeiro de 2027.