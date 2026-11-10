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China supera US$ 1 tri de superávit até outubro com salto de exportações de alta tecnologia

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
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O superávit comercial da China saltou para mais de US$ 1 trilhão nos primeiros dez meses do ano, à medida que fábricas do país ampliaram a produção de veículos elétricos, semicondutores e robôs industriais para clientes ao redor do mundo.

A onda exportadora deixa a China a caminho de superar o recorde de US$ 1,19 trilhão de superávit comercial do ano passado e tende a elevar as tensões com parceiros comerciais de Pequim.

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Segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira, as exportações cresceram 35% em outubro na comparação anual, levemente abaixo da alta de 36% do mês anterior. As vendas para a Europa aumentaram quase 25% em relação a um ano antes e, para os EUA, cerca de 33%. O superávit acumulado de janeiro a outubro chegou a US$ 1,04 trilhão.

A China depende fortemente das exportações para sustentar o crescimento em meio à fraqueza doméstica. O país enfrenta um forte ajuste do setor imobiliário, consumo fraco e elevado desemprego entre jovens. Com dificuldade para obter lucros no mercado interno, muitas empresas chinesas aceleraram a busca por clientes no exterior.

O superávit comercial chinês com o resto do mundo é aproximadamente três vezes maior do que em 2019. O avanço da atividade industrial é tamanho que o país poderia produzir 45% dos bens do mundo até 2030, segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ante 6% em 2000.

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O volume de exportações tem gerado preocupação em diversos países, sobretudo na Europa, onde autoridades temem que a concorrência chinesa esteja esvaziando indústrias locais. O G20 criticou a dependência excessiva da China de exportações, e o Fundo Monetário Internacional alertou, em relatório de setembro, que elas "não podem permanecer um grande motor de crescimento".

A União Europeia e Pequim concordaram em limitar as remessas de veículos híbridos chineses em negociações no mês passado. O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, devem discutir temas comerciais em um encontro esperado para a próxima semana, em Shenzhen, durante a conferência da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). As duas potências estenderam em setembro uma trégua tarifária após a dura guerra comercial do ano passado.

Pequim tem rebatido críticas de que sua máquina exportadora decorre de um modelo econômico desequilibrado e de subsídios a setores estratégicos, argumentando que o avanço das exportações reflete inovação e a demanda global por produtos chineses.

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As importações chinesas aumentaram mais de 41% em outubro na comparação anual, segundo os dados oficiais.

O boom de inteligência artificial também vem impulsionando o desempenho exportador, à medida que os preços de chips e outros equipamentos de computação sobem com o avanço da demanda por IA. As exportações de circuitos integrados aumentaram 111% em valor nos primeiros dez meses do ano, segundo os dados divulgados nesta terça-feira.

A China "conseguiu dominar o mercado" de muitos componentes necessários para produtos de alta tecnologia, disse Christopher Millward, ex-presidente do U.S. Information Technology Office, associação que representa empresas americanas de tecnologia no país. "Isso faz parte de um esforço mais amplo para tornar a China a força manufatureira dominante do planeta - e tem sido bem-sucedido", afirmou.

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As exportações de veículos elétricos também dispararam, com gigantes como a BYD ganhando mercados globais.

A Geely Automobile, uma das maiores fabricantes chinesas de veículos elétricos, vendeu mais de 300 mil veículos no mês passado, com as exportações de elétricos subindo mais de 500% na comparação anual. A empresa, sediada em Hangzhou, anunciou na semana passada ter vendido um milhão de unidades globalmente de seu modelo elétrico popular, o Geely E2, numa média de um carro por minuto ao longo de dois anos.

A alta das exportações ocorre enquanto montadoras chinesas lidam com menos clientes e intensas guerras de preços em casa. Até setembro, consumidores chineses compraram cerca de 22% menos automóveis de passeio neste ano do que no mesmo período de 2025.

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Não são apenas carros e bens de alta tecnologia. A China agora responde por quase metade da capacidade global de químicos básicos e resinas plásticas, segundo relatório do Rhodium Group divulgado na semana passada.

A capacidade chinesa de produzir vários químicos críticos para a indústria e a agricultura avançou mais de 75% de 2020 a 2025, segundo o estudo. As exportações de químicos da China estão crescendo, especialmente para países em desenvolvimento, enquanto a demanda doméstica perde força.

As exportações de químicos da estatal Sinopec aumentaram 70% na comparação anual e atingiram um "recorde histórico" no primeiro semestre deste ano, segundo comunicado da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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