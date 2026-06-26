China Southern compra 7 cargueiros da Boeing em negócio de ao menos US$ 3,62 bi

A China Southern Airlines anunciou nesta sexta-feira, 26, a compra de sete aeronaves cargueiras da Boeing, em um negócio com valor de catálogo de pelo menos US$ 3,618 bilhões. A encomenda inclui cinco cargueiros B777-8F e dois B777F, além de garantir à subsidiária China Southern Air Cargo (CSA Cargo) o direito de adquirir mais três unidades do modelo B777-8F no futuro.

Segundo comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, o preço efetivamente pago será inferior ao valor de catálogo devido a descontos comerciais concedidos pela fabricante americana. A companhia, porém, afirmou que o montante exato permanecerá confidencial, em linha com a prática da indústria, para preservar as condições negociadas.

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O pagamento será feito em dinheiro, com recursos próprios do grupo, em parcelas vinculadas ao cronograma de entregas. As aeronaves serão entregues gradualmente entre 2027 e 2034, condicionadas à aprovação das autoridades regulatórias da China.

A China Southern afirmou que a aquisição busca atender ao crescimento esperado do transporte aéreo de cargas, impulsionado pela expansão do comércio eletrônico transfronteiriço e por iniciativas estratégicas chinesas, como a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a Nova Rota da Seda (Belt and Road). Segundo a empresa, a compra também contribuirá para otimizar a frota e fortalecer a competitividade e a rentabilidade da operação de cargas.

O conselho de administração classificou os termos do acordo como "justos e razoáveis" e afirmou que a transação ocorre em condições comerciais normais. Pelas regras de listagem da Bolsa de Hong Kong, a operação exige divulgação ao mercado, mas não depende de aprovação dos acionistas.