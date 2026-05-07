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China: reservas internacionais voltam a subir em abril e superam expectativas

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 07:21:00 Editado em 07.05.2026, 07:29:41
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As reservas internacionais da China retomaram a trajetória de alta em abril, como era esperado, em meio ao enfraquecimento do dólar e à continuidade do superávit comercial, mostraram dados oficiais divulgados nesta quinta-feira, 7.

O estoque de reservas em moeda estrangeira aumentou US$ 68,4 bilhões, para US$ 3,411 trilhões em abril, informou o Banco do Povo da China (PBoC). O resultado superou a alta de US$ 25 bilhões esperada por economistas em pesquisa do The Wall Street Journal.

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O órgão regulador de câmbio do país disse que o aumento foi resultado da queda do índice do dólar, bem como de movimentos divergentes nos preços de ativos financeiros globais no mês passado.

O PBoC também afirmou que suas reservas de ouro subiram para 74,64 milhões de onças-troy finas no fim de abril, ante 74,38 milhões de onças-troy finas um mês antes, marcando o 18º mês consecutivo de compras de ouro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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