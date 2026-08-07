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China: reservas cambiais sobem em julho com dólar fraco e compras de ouro continuam

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As reservas internacionais da China em moeda estrangeira tiveram leve alta em julho, em meio à fraqueza do dólar, enquanto o banco central do país manteve as compras de ouro pelo 21º mês consecutivo.

O estoque de reservas cambiais aumentou US$ 2,51 bilhões, para US$ 3,419 trilhões, segundo dados divulgados pelo Banco do Povo da China (PBoC) nesta sexta-feira, 7. O resultado superou a estimativa de US$ 3,406 trilhões apontada por economistas ouvidos em pesquisa do The Wall Street Journal.

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A autoridade chinesa de administração cambial atribuiu o avanço ao enfraquecimento do dólar e às oscilações dos preços de ativos globais no período. O órgão reiterou que as reservas do país devem permanecer estáveis no longo prazo, sustentadas pela força da economia chinesa. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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