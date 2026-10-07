China: reservas cambiais caem em setembro, enquanto as de ouro aumentam

As reservas internacionais em moeda estrangeira da China caíram em setembro, como economistas já esperavam, devido a um efeito negativo de valorização, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pelo Banco do Povo da China (PBoC, em inglês).

O estoque de reservas cambiais recuou US$ 38,1 bilhões e terminou setembro em US$ 3,4 trilhões, informou o PBoC. Economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal estimavam que as reservas ficariam em US$ 3,409 trilhões no fim do mês.

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Economistas apontaram que o fortalecimento do dólar e a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA podem ter reduzido o valor das reservas chinesas.

Já as reservas de ouro da China aumentaram para 77,47 milhões de onças troy finas no fim de setembro, ante 76,73 milhões de onças no mês anterior, segundo o banco central. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.