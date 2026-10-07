Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

China: reservas cambiais caem em setembro, enquanto as de ouro aumentam

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As reservas internacionais em moeda estrangeira da China caíram em setembro, como economistas já esperavam, devido a um efeito negativo de valorização, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pelo Banco do Povo da China (PBoC, em inglês).

O estoque de reservas cambiais recuou US$ 38,1 bilhões e terminou setembro em US$ 3,4 trilhões, informou o PBoC. Economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal estimavam que as reservas ficariam em US$ 3,409 trilhões no fim do mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Economistas apontaram que o fortalecimento do dólar e a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA podem ter reduzido o valor das reservas chinesas.

Já as reservas de ouro da China aumentaram para 77,47 milhões de onças troy finas no fim de setembro, ante 76,73 milhões de onças no mês anterior, segundo o banco central. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
China reservas cambiais setembro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV