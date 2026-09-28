Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

China reduz tarifas para milho, trigo e carnes dos EUA, mas mantém sobretaxa de 10% sobre soja

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

China e Estados Unidos divulgaram as listas de produtos contemplados no acordo recíproco de redução tarifária de até US$ 30 bilhões de cada lado, no chamado marco "30 por 30", com ampla gama de itens agropecuários das exportações norte-americanas, segundo comunicado do Ministério do Comércio da China e da Casa Branca. A soja em grão - principal produto negociado entre os dois países - ficou fora do pacote de alívio, mantendo a tarifa adicional sobre as importações.

Com isso, os embarques de soja dos EUA para o mercado chinês continuam sujeitos à sobretaxa retaliatória de 10%, somada à alíquota de 3% de Nação Mais Favorecida (MFN).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em contrapartida, cerca de 90% dos itens incluídos na lista chinesa devem voltar aos níveis de MFN após a conclusão dos trâmites legais em ambos os países, com isenção das tarifas adicionais acumuladas nos últimos anos.

O alívio anunciado por Pequim abrange milho, trigo, sorgo, carnes bovina, suína e de aves, lácteos e derivados como óleo de soja e farelo de soja.

A operacionalização das novas alíquotas ficará a cargo do recém-criado Conselho de Comércio EUA-China, chefiado pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pelo representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e pelo vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O regulamento do conselho prevê a criação de um Grupo de Trabalho de Agricultura, com 1ª reunião prevista até o fim do ano, para monitorar fluxos do setor e propor ajustes periódicos nas listas. Não foi informado quando o acordo entrará em vigor.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/CHINA/ACORDO TARIFÁRIO/ITENS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV