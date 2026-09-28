China reduz tarifas para milho, trigo e carnes dos EUA, mas mantém sobretaxa de 10% sobre soja

China e Estados Unidos divulgaram as listas de produtos contemplados no acordo recíproco de redução tarifária de até US$ 30 bilhões de cada lado, no chamado marco "30 por 30", com ampla gama de itens agropecuários das exportações norte-americanas, segundo comunicado do Ministério do Comércio da China e da Casa Branca. A soja em grão - principal produto negociado entre os dois países - ficou fora do pacote de alívio, mantendo a tarifa adicional sobre as importações.

Com isso, os embarques de soja dos EUA para o mercado chinês continuam sujeitos à sobretaxa retaliatória de 10%, somada à alíquota de 3% de Nação Mais Favorecida (MFN).

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Em contrapartida, cerca de 90% dos itens incluídos na lista chinesa devem voltar aos níveis de MFN após a conclusão dos trâmites legais em ambos os países, com isenção das tarifas adicionais acumuladas nos últimos anos.

O alívio anunciado por Pequim abrange milho, trigo, sorgo, carnes bovina, suína e de aves, lácteos e derivados como óleo de soja e farelo de soja.

A operacionalização das novas alíquotas ficará a cargo do recém-criado Conselho de Comércio EUA-China, chefiado pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pelo representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, e pelo vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

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O regulamento do conselho prevê a criação de um Grupo de Trabalho de Agricultura, com 1ª reunião prevista até o fim do ano, para monitorar fluxos do setor e propor ajustes periódicos nas listas. Não foi informado quando o acordo entrará em vigor.