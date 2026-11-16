China: queda dos preços de moradias acelera levemente em outubro

Os preços das moradias na China registraram uma queda ligeiramente mais acentuada em outubro em comparação com o mês anterior, embora a retração anual tenha diminuído. Esse cenário sublinha a persistente fragilidade do mercado imobiliário do país.

Em outubro, os preços em 70 grandes cidades chinesas recuaram 0,15% em relação a setembro, um ritmo mais rápido que a queda de 0,14% do mês anterior. A constatação é baseada em cálculos do The Wall Street Journal, a partir de dados divulgados nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas.

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Dos 70 municípios analisados, 49 apresentaram declínios de preços na comparação mensal em outubro, mantendo o mesmo número de setembro.

Na comparação anual, os preços das moradias nas 70 cidades caíram 2,7% em outubro, uma desaceleração em relação à queda de 3,0% observada em setembro. O número de cidades com queda anual nos preços diminuiu para 63 em outubro, contra 64 em setembro.

Nos primeiros dez meses do ano, os preços das moradias acumularam uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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Os dados divulgados hoje também revelam que o investimento imobiliário na China encolheu 21,6% no acumulado dos primeiros dez meses do ano, na comparação anual, um recuo maior que os 20,6% observados entre janeiro e setembro.

As vendas de casas, por sua vez, caíram 14,1% no período de janeiro a outubro em relação ao ano anterior, um declínio mais acentuado do que os 13,7% registrados nos primeiros nove meses.

Já as novas construções iniciadas pelas incorporadoras chinesas recuaram 24,4% na base anual nos primeiros dez meses, uma variação menor que a queda de 24,9% dos primeiros nove meses. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast