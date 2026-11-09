China prorroga por dois meses suspensão de tarifa extra dos EUA antes de encontro Trump-Xi

A China anunciou que vai estender por mais dois meses a suspensão da tarifa adicional de 24% sobre produtos dos Estados Unidos, mantendo, no entanto, uma alíquota geral de 10% sobre os bens importados.

A medida foi divulgada a poucos dias da reunião entre o presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping, prevista para a próxima semana em Shenzhen.

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Segundo a Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado, a decisão segue o entendimento alcançado pelos dois líderes em Washington, em setembro, e passa a valer às 13h01 (horário local) desta terça-feira (10).

Em comunicado separado, o Ministério dos Transportes informou que também prorrogou a suspensão de taxas portuárias especiais sobre navios americanos até 10 de janeiro. As autoridades ainda vão interromper por dois meses uma investigação setorial de segurança relacionada aos EUA.

Já o Ministério do Comércio disse que manterá por mais dois meses a suspensão de algumas restrições comerciais aplicadas a entidades americanas. Além disso, o órgão suspenderá temporariamente, pelo mesmo período, contramedidas contra cinco subsidiárias ligadas aos EUA da construtora naval sul-coreana Hanwha Ocean. Todas as decisões entram em vigor nesta terça-feira.

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Na cúpula de setembro, Pequim e Washington concordaram em levar a trégua tarifária até o início do próximo ano, prorrogando um acordo firmado em outubro do ano passado e que expiraria em 10 de novembro.

Após a vitória expressiva dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA na semana passada, aumentaram as especulações sobre possíveis impactos do novo equilíbrio de poder em Washington na distensão comercial construída por Trump e Xi.

Para economistas do Citi, o cenário mais provável é de manutenção do status quo. Eles avaliam que a pressão política por preços mais acessíveis reforça o argumento para cortes recíprocos de tarifas em produtos considerados não sensíveis.

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"A agenda climática e de energia dos democratas também deve beneficiar, ainda que indiretamente, as cadeias chinesas de suprimento de tecnologia verde", comentaram Xiangrong Yu e Xinyu Ji, do Citi, em nota. "Com a política dos EUA mais complexa, as compras chinesas de produtos agrícolas ganham peso, reduzindo o risco de uma escalada tarifária."

A expectativa é de que a terceira rodada de conversas entre Trump e Xi em Shenzhen não produza grandes avanços comerciais. Em paralelo, cresce a atenção para a possibilidade de um encontro trilateral entre Trump, Xi e o presidente russo Vladimir Putin ainda neste mês, com foco nas guerras na Ucrânia e no Irã.

Além da reunião em Shenzhen, o mercado acompanha a Conferência Central de Trabalho Econômico do próximo mês, quando autoridades chinesas devem definir diretrizes para uma economia afetada pela demanda doméstica fraca.

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Na semana passada, o Conselho de Estado afirmou que analisará cuidadosamente a estratégia para o trabalho econômico de 2027 e que pretende "reforçar a continuidade das políticas ao longo dos anos". Para economistas do Goldman Sachs, isso indica que parte dos recursos de financiamento disponíveis em 2026 pode ser usada no começo de 2027 para sustentar a estabilidade do crescimento, já que a meta de crescimento de 2026 parece ao alcance. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.