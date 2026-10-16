China propõe 'dar pleno uso' a mecanismos financeiros em conjunto com a UE

O ministro das Finanças da China, Lan Foan, afirmou nesta sexta-feira que Pequim está disposta a "dar pleno uso" ao diálogo financeiro com a União Europeia (UE) e a outros mecanismos bilaterais para aprofundar a coordenação macroeconômica e discutir melhorias na governança econômica global.

Segundo comunicado do ministério, Lan Foan se reuniu, a pedido do lado europeu, com o comissário europeu para Economia e Produtividade, Valdis Dombrovskis, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, em encontros realizados à margem das reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI e da reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Bangkok, na Tailândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No diálogo, o ministro chinês defendeu "multilateralismo genuíno", criticou o unilateralismo e o protecionismo e afirmou que a estabilidade das cadeias globais de suprimentos exige maior coordenação de políticas entre grandes economias.

Lan Foan também disse que os desequilíbrios globais têm causas estruturais e múltiplas - como a divisão internacional do trabalho e a influência de moedas dominantes - e pediu que o tema seja visto de forma "abrangente, objetiva e equilibrada". Ele acrescentou que a China pretende reforçar a expansão da demanda doméstica durante o 15º Plano Quinquenal, ao mesmo tempo em que mantém a abertura para estrangeiros.

Do lado europeu, a UE reiterou que a China é um parceiro econômico importante e defendeu maior diálogo financeiro, com discussões sobre rebalanceamento global, concorrência justa e estabilidade econômica e financeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em paralelo à agenda com autoridades europeias, Lan Foan também participou na quinta-feira da 114ª reunião do Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial, em Bangcoc. No encontro, o ministro defendeu que a instituição amplie sua capacidade de financiamento com atuação contracíclica, acelere mecanismos para mobilizar capital privado e ajuste sua governança para ampliar a representatividade de países em desenvolvimento, além de ter realizado reunião bilateral com o presidente do Banco Mundial para tratar da cooperação com a China.

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado