China promete incentivar investimento privado em projetos nacionais

A China vai revitalizar o investimento privado e incentivar a circulação de capital privado em projetos nacionais, afirmou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) em comunicado publicado nesta quarta-feira, 24. O texto traz 17 diretrizes para as empresas e se compromete com investimentos em um ambiente seguro para o capital privado.

A iniciativa é parte de esforços para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo, que ficou bem abaixo do esperado no segundo trimestre.

O investimento do setor privado na China caiu 0,2% no primeiro semestre de 2023 em relação ao ano anterior, a segunda contração desde o início da coleta oficial de dados em 2005. A única outra contração ocorreu no primeiro semestre de 2020, quando a economia foi devastada pela pandemia. Os investimentos das empresas estatais cresceram 8,1% no primeiro semestre deste ano.

Os setores preferenciais para investimento de empresas privadas incluem transporte, conservação de água, energia limpa, infraestrutura de novo tipo, manufatura avançada e agricultura, disse o NDRC. *Com informações da Dow Jones Newswires.