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ECONOMIA

China: produção industrial tem alta anual de 5,3% e vendas no varejo sobem 1% em junho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 15.07.2026, 07:15:00 Editado em 15.07.2026, 07:24:44
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A produção industrial da China subiu 5,3% em junho, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta quarta-feira, 15. O resultado representa uma aceleração em relação a maio, quando a expansão foi de 4,5%, e veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 4,7%.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, tiveram alta de 1,0 em junho, na base anual, ante expectativa de queda de 0,2% do consenso da FactSet. O resultado superou o desempenho de maio, quando houve retração anual de 0,6%.

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Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 5,7% entre janeiro e junho, na comparação com igual intervalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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China junho PRODUÇÃO INDUSTRIAL, VAREJO vendas
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