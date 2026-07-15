China: produção industrial tem alta anual de 5,3% e vendas no varejo sobem 1% em junho

A produção industrial da China subiu 5,3% em junho, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta quarta-feira, 15. O resultado representa uma aceleração em relação a maio, quando a expansão foi de 4,5%, e veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 4,7%.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, tiveram alta de 1,0 em junho, na base anual, ante expectativa de queda de 0,2% do consenso da FactSet. O resultado superou o desempenho de maio, quando houve retração anual de 0,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 5,7% entre janeiro e junho, na comparação com igual intervalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires