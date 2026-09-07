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China prepara injeção de US$ 54 bi em bancos e seguradoras estatais para reforçar capital

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A China vai realizar uma injeção combinada de cerca de US$ 54 bilhões em bancos e seguradoras estatais, em uma ofensiva coordenada por Pequim para fortalecer o capital de instituições-chave do sistema financeiro, segundo a Reuters, com base em comunicados divulgados pelas empresas no domingo.

De acordo com a agência, o Ministério das Finanças liderará o apoio. A China Life Insurance, maior seguradora de vida do país, deve receber 35 bilhões de yuans (cerca de US$ 5,2 bilhões), enquanto o China Taiping Insurance Group terá aporte de 7 bilhões de yuans.

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Separadamente, a Peoples Insurance Company of China (PICC) informou que pretende levantar até 15 bilhões de yuans por meio de uma colocação privada de ações A para o ministério, com os recursos destinados a recompor seu capital.

A iniciativa, acrescenta a Reuters, pode fortalecer seguradoras estatais que foram orientadas a apoiar o mercado acionário com recursos de médio e longo prazo e a colaborar com reguladores na gestão de seguradoras menores e mais arriscadas.

Em nota, a Fitch Ratings avaliou que o pacote anunciado nesta segunda-feira reforça a resiliência do sistema financeiro ao elevar os colchões de capital e a capacidade de absorver perdas, além de sustentar prioridades de política econômica e apoiar o crescimento.

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Para as seguradoras, a agência de classificação de risco observa que a pressão de capital aumentou com a maior alocação em ações incentivada por diretrizes oficiais e com juros mais baixos, elevando a exposição à volatilidade e riscos de gestão entre ativos e passivos. A Fitch estima que os aportes de 35 bilhões de yuans na China Life e 7 bilhões de yuans no Taiping podem melhorar seus indicadores de capital em cerca de 3 a 4 pontos porcentuais.

Para os bancos, a Fitch destacou a injeção anunciada de 260 bilhões de yuans no Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) e no Agricultural Bank of China (ABC), com potencial de elevar os índices de capital principal (CET1) em 34 e 60 pontos-base, respectivamente, reiterando o compromisso estatal com as instituições e reforçando sua capacidade de cumprir funções de política pública no financiamento da economia.

Segundo a agência, o fortalecimento do capital de bancos estatais chineses é positivo para ratings de crédito de viabilidade, enquanto a melhor resiliência do sistema é positiva para avaliações de ambiente operacional.

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Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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