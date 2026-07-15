China: preços de imóveis caem em junho e investimento imobiliário despenca no 1º semestre

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Os preços de imóveis na China voltaram a cair em junho, embora em ritmo mais lento, em meio à prolongada crise do setor imobiliário.

Os preços nas 70 maiores cidades do país recuaram 0,15% em junho ante maio, após queda de 0,2% no mês anterior, segundo cálculos do The Wall Street Journal a partir de dados divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).

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Das 70 cidades, 49 registraram queda na comparação mensal, abaixo das 52 de maio.

Na comparação anual, os preços caíram 3,5% em junho, levemente menos do que o recuo de 3,6% observado em maio. Ao todo, 66 cidades apresentaram queda de preços em relação a um ano antes, ante 67 no mês anterior.

No primeiro semestre, os preços de imóveis nas 70 principais cidades recuaram 3,5% em relação ao mesmo período de 2025.

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A fraqueza do setor também aparece em outros indicadores. O investimento imobiliário na China despencou 18% entre janeiro e junho na comparação anual, ampliando a queda frente ao recuo de 16,2% registrado no acumulado até maio.

O início de novas construções recuou 23,4% no primeiro semestre, após queda de 22,6% entre janeiro e maio.

Já as vendas de imóveis, em valor, caíram 13,7% no primeiro semestre ante igual período do ano anterior, desacelerando em relação ao recuo de 14,1% observado no acumulado até maio. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.