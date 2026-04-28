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China: Politburo do Partido Comunista reitera promessa de manter mercados estáveis

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 07:20:00 Editado em 28.04.2026, 07:28:27
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O Politburo do Partido Comunista da China, principal órgão decisório do país, reiterou nesta terça-feira (28) a promessa de manter os mercados estáveis e reforçar a segurança energética, enquanto o conflito no Oriente Médio se prolonga.

Como amplamente esperado, a reunião do Politburo não anunciou novas medidas, mas reforçou diretrizes já conhecidas e sinalizou que as autoridades chinesas estão cientes dos desafios enfrentados pela segunda maior economia do mundo.

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Os líderes adotaram um tom confiante em relação à atividade econômica, ao afirmar que os principais indicadores superaram as expectativas no início do ano, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

Apesar disso, os membros do Politburo alertaram que a economia chinesa ainda enfrenta desafios e se comprometeram a sustentar o crescimento com "maior vigor e medidas mais concretas".

Em particular, as autoridades afirmaram que enfrentarão sistematicamente os desafios impostos por choques externos e aumentarão ainda mais a segurança energética, sem mencionar diretamente a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

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A reunião desta terça também resultou no compromisso de estabilização dos preços dos suínos e da contenção da competição entre as empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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