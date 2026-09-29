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ECONOMIA

China: PMI industrial sobe para 50,1 em setembro; previsão: 50

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,8 em agosto para 50,1 em setembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS). O resultado veio acima da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de alta a 50.

Ainda segundo o NBS, o PMI não manufatureiro, que cobre tanto a atividade de serviços quanto a de construção, avançou de 49 para 50,2 no período, ante projeção de alta menor, a 49,2.

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Os indicadores acima de 50 indicam expansão da atividade.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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