China: PIB cresce 6,3% no segundo trimestre de 2023 na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 6,3% no segundo trimestre de 2023 ante igual período de 2022, informou na noite de domingo, 16, (horário do Brasil, manhã de segunda no horário local) o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês).

O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam alta de 6,9%.

Na comparação trimestral, o resultado dos primeiros três meses de 2023 apresentou crescimento de 0,8%, desacelerando em relação ao crescimento de 2,2% registrado no primeiro trimestre.

No primeiro semestre do ano, o PIB cresceu 5,5% em relação ao ano anterior, acima da meta de crescimento anual de Pequim, de cerca de 5,0%.