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China pede solução ao Reino Unido sobre nacionalização da British Steel

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 07:33:00 Editado em 29.07.2026, 07:42:28
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O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, expressou "profunda preocupação" com a nacionalização da British Steel no Reino Unido e apelou para que os britânicos sigam as normas internacionais, em conversa com o recém-empossado secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Jonathan Reynolds.

O ministro chinês pediu ainda para que os britânicos "honrem efetivamente" as obrigações decorrentes do Acordo de Proteção ao Investimento China-Reino Unido, resolvam a questão "de forma prudente e estável" e criem um ambiente de negócios favorável para as empresas de capital chinês no Reino Unido.

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"O Reino Unido compreende e valoriza as preocupações da China em relação à questão do aço britânico e, em conformidade com as leis pertinentes, contratará uma agência de avaliação de terceiros para realizar uma análise independente", disse o Ministério do Comércio chinês, em comunicado publicado nesta quarta-feira. A British Steel era propriedade da chinesa Jingye.

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