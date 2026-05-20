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ECONOMIA

China: PBoC mantém principais taxas de juros (LPRs) inalteradas

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 07:29:00 Editado em 20.05.2026, 07:38:05
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O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas, segundo comunicado divulgado na quarta-feira, 20.

A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3% ao ano, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5% ao ano.

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Ambas as taxas seguem no mesmo nível desde maio de 2025, quando Pequim anunciou medidas de estímulo à economia diante do enfraquecimento da atividade e do aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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