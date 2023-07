China: Pan Gongsheng é nomeado como secretário do comitê do PBoC e pode assumir como presidente

Diretor da Administração de Câmbio na China, Pan Gongsheng foi nomeado, no último sábado (dia 1º), como secretário do comitê do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), substituindo Guo Shuqing, informou o banco central. No mesmo comunicado, o PBoC removeu Yi Gang do cargo de vice-presidente da instituição, embora ele ainda mantenha sua posição como presidente do banco central por enquanto.

Fontes relataram ao The Wall Street Journal que o movimento faz parte de uma estratégia para eventualmente alçar Pan Gongsheng, atualmente um dos vice-presidentes do PBoC, ao cargo de presidente do BC chinês, substituindo completamente Yi Gang. Se a nomeação para presidente acontecer de fato, isso dará a Pan mais poder nessa posição do que seu antecessor, Yi, que foi superado por ele no sistema partidário da China, apontaram as fontes.

Divulgado nesta segunda-feira, 3, outro comunicado oficial do PBoC revela que Pan já deu início a suas atividades como secretário do banco central chinês, em um encontro com o presidente do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês), Lee Changyong.

A nomeação surpresa só chegou a uma conclusão na semana passada, disseram as fontes ao WSJ. Anteriormente, Zhu Hexin, presidente do conglomerado financeiro chinês Citic Group, era o principal candidato para suceder Yi Gang como presidente do PBoC, com He Lifeng, um associado de longa data do líder chinês Xi Jinping, para ser nomeado simultaneamente como o chefe do partido do PBoC, relatou o WSJ.

Os líderes eventualmente optaram por Pan devido a sua experiência internacional e expectativas de que ele teria mais facilidade em trabalhar com presidentes de BCs globais, afirmaram fontes familiarizadas com o assunto. *Com informações da Dow Jones Newswires.