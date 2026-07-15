China: novos empréstimos em yuans ficam abaixo do esperado em junho

Os novos empréstimos bancários na China frustraram as expectativas do mercado em junho, em mais um sinal de que a demanda doméstica segue fraca e limita a disposição de empresas e famílias para tomar crédito.

Bancos chineses concederam 1,61 trilhão de yuans (US$ 237,75 bilhões) em novos empréstimos em yuans no mês, segundo cálculos do The Wall Street Journal com base em dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco do Povo da China (PBoC). O resultado veio acima dos 520 bilhões de yuans registrados em maio, mas abaixo do 1,95 trilhão de yuans esperado por economistas consultados pelo jornal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crescimento do crédito na China tem, repetidamente, ficado aquém das projeções, à medida que o consumo e o investimento domésticos perdem fôlego.

Em entrevista coletiva após a divulgação, Xie Guangqi, chefe do departamento de política monetária do PBoC, afirmou que um crescimento do crédito mais lento, porém de melhor qualidade, tende a se tornar o "novo normal" da economia chinesa.

Xie também observou que um único indicador de empréstimos já não capta plenamente o financiamento que efetivamente chega à economia real. Segundo ele, analistas e investidores deveriam avaliar as condições financeiras com base em um conjunto de dados de empréstimos e de mercado de títulos, além de acompanhar indicadores mais amplos, como as taxas de juros e a composição do financiamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também divulgado nesta quarta-feira, o financiamento social total, medida mais ampla de crédito que inclui fontes fora do sistema bancário, somou 3,36 trilhões de yuans em junho, acima dos 2,03 trilhões de maio.

O M2, medida mais ampla de oferta de moeda, subiu 8,0% em junho ante um ano antes, desacelerando em relação ao avanço de 8,6% de maio e ficando abaixo do crescimento de 8,5% previsto pelos economistas consultados.

Pequim tem orientado bancos comerciais a reduzir custos de financiamento para estimular a demanda doméstica. A taxa média de juros dos novos empréstimos corporativos caiu cerca de 20 pontos-base em relação a um ano antes, para perto de 3% no primeiro semestre, enquanto as taxas de novas hipotecas ficaram estáveis em torno de 3,1%, disse Cai Lan, vice-presidente do PBoC, na mesma coletiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele acrescentou que o PBoC buscará formas de ampliar as operações de sua nova ferramenta de política monetária, os acordos overnight de recompra reversa de reservas, para atender às necessidades de liquidez dos bancos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.