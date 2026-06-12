China: novos empréstimos em yuan voltam a crescer em maio

A expansão do crédito bancário na China se recuperou em maio após a queda inesperada de abril, superando as expectativas em meio à demanda ainda fraca por financiamento.

Os novos empréstimos somaram 520 bilhões de yuans em maio, o equivalente a US$ 76,74 bilhões, segundo cálculos do The Wall Street Journal com base em dados do Banco do Povo da China (PBoC). O resultado ficou acima dos 460 bilhões de yuans estimados por economistas ouvidos pelo jornal. Em abril, os novos empréstimos em yuan haviam recuado 10 bilhões de yuans.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O financiamento social total, medida ampla de crédito que inclui captações fora do sistema bancário - alcançou 2,03 trilhões de yuans no mês passado, ante 620 bilhões de yuans em abril, um salto explicado em grande parte por fatores sazonais.

Já o M2, o indicador mais amplo da oferta de moeda, avançou 8,6% em maio na comparação anual, acima dos 8,5% projetados pelos economistas consultados. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.