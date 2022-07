China multa gigantes de tecnologia e ações fecham em forte baixa em Hong Kong

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O órgão regulador de mercados da China multou no fim de semana algumas das maiores empresas de tecnologia do país por não cumprirem regras de declaração antimonopólio em acordos do passado.

Algumas das multas referem-se a várias aquisições feitas pelo Alibaba e pela Tencent. Na Bolsa de Hong Kong, a ação do Alibaba fechou em queda de 5,8% nesta segunda-feira, enquanto a da Tencent recuou 2,9%.

Muitas das dezenas de multas impostas pela Administração Estatal para Regulação de Mercado (SAMR, pela sigla em inglês), como é conhecido o órgão chinês, foram no valor de 500 mil yuans, o equivalente a US$ 74.680. Com informações da Dow Jones Newswires.