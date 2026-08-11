China: mercado de carros se enfraquece em julho com demanda fraca e alta do petróleo

O mercado automotivo da China seguiu sob pressão em julho, com a demanda doméstica perdendo fôlego em meio à alta do petróleo e a um ambiente macroeconômico fraco.

As vendas no varejo de carros de passeio caíram 20,9% em julho ante um ano antes, para 1,46 milhão de unidades, informou nesta terça-feira (11) a CPCA, como é conhecida a associação do setor. Na comparação com junho, houve recuo de 8,8%.

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Depois de dez meses consecutivos de queda, o início do segundo semestre não trouxe sinais de recuperação. Segundo a CPCA, o mercado piorou com o encarecimento do petróleo, a sazonalidade desfavorável e a antecipação de compras estimulada por campanhas promocionais em junho.

A associação afirmou que o fechamento do Estreito de Ormuz elevou os preços do petróleo e que a gasolina no mercado doméstico chinês subiu com força neste ano, encarecendo o custo de ter e manter um carro a combustão. Isso, segundo a CPCA, enfraqueceu ainda mais a demanda por veículos convencionais e acelerou a migração para elétricos e híbridos.

Os chamados veículos de nova energia (NEVs), categoria que inclui elétricos e híbridos, continuaram ganhando participação e responderam por 65,1% das vendas totais em julho. Ainda assim, as vendas no varejo de NEVs recuaram 3,9% ante um ano antes, para 951 mil unidades.

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As exportações ajudaram a compensar a fraqueza doméstica. De acordo com dados da CPCA, as exportações de NEVs mais do que dobraram novamente em julho, enquanto as exportações totais de veículos somaram 918 mil unidades no mês.

No recorte de montadoras, a Tesla exportou 66.330 unidades produzidas em sua fábrica de Xangai e vendeu 93.579 unidades no mercado chinês em julho.

Para agosto, a CPCA espera que o mercado permaneça em fase de estabilização, com recuperação gradual limitada pela sazonalidade, pela alta do petróleo e pela demanda do consumidor ainda fraca. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.