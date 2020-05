China isenta mais produtos dos EUA de tarifas punitivas

O gabinete da China anunciou nesta terça-feira que vai isentar mais produtos dos EUA de tarifas punitivas impostas durante a disputa comercial entre os dois países, a partir da próxima terça-feira (19).

Bens americanos que ficarão isentos da tarifação extra incluem produtos químicos e têxteis, segundo comunicado divulgado pelo Ministério de Finanças chinês.

Não está claro quantos dos 79 tipos de produtos incluídos na última lista de isenção da China foram importados no ano passado.

O corte de tarifas pode encorajar mais compras de produtos americanos pela China e sinaliza a disposição de Pequim de cumprir o acordo comercial "de fase 1" assinado com os EUA no começo do ano.

Em fevereiro, a China divulgou duas listas de produtos americanos que ficaram isentos de tarifas adicionais, incluindo equipamentos médicos necessários para combater o surto de coronavírus no âmbito doméstico. Fonte: Dow Jones Newswires.