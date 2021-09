China injeta US$ 15,47 bi no sistema financeiro, antes de feriado de uma semana

Da Redação

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou 100 bilhões de yuans (US$ 15,47 bilhões) em recursos no sistema financeiro chinês por meio de operações de recompra reversa de 14 dias nesta quinta-feira, 30, segundo comunicado divulgado no site do PBoC. Nas últimas semanas, o PBoC intensificou esforços de manter a liquidez do sistema bancário em meio a preocupações com as dificuldades financeiras da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande. Há relatos de que a Evergrande, pela segunda vez, não conseguiu honrar o pagamento de juros sobre bônus externos. A partir desta sexta-feira, dia 1º, a China iniciará um feriado nacional que se estenderá até quinta-feira (7).