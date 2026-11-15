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China faz primeiro voo tripulado de avião comercial elétrico

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A China realizou o primeiro voo tripulado de um avião elétrico. O CE-25A foi testado em Binzhou, província de Shandong, no sábado, 14, com três pessoas a bordo: dois pilotos e um engenheiro de testes. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, a aeronave operou normalmente e correspondeu às expectativas.

O CE-25A é desenvolvido pela Corporação de Aeronaves Comerciais da China (COMAC). Foi projetado para voos domésticos e tem capacidade para 19 passageiros, com peso máximo de 10 toneladas. Ele pode chegar a uma velocidade de 300 km/h, altitude de 2.400 metros e tem alcance de 400 km.

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A aeronave completou seu primeiro voo autônomo não tripulado em 2 de fevereiro deste ano.

Desenvolvido em conjunto pela COMAC, pela fabricante chinesa de baterias CATL, pela Universidade Jiao Tong de Xangai e outros parceiros, o CE-25A completou 19 validações de voo autônomo não tripulado antes da operação de sábado.

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