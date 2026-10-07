China: fabricante de celulares Transsion mira captar mais de US$ 420 milhões em Hong Kong

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A Shenzhen Transsion, fabricante chinesa de celulares, planeja levantar mais de US$ 420 milhões em uma listagem em Hong Kong, somando-se à onda de empresas da China continental que buscam investidores em um dos mercados de capitais mais movimentados do mundo.

A companhia, sediada em Shenzhen e já listada em Xangai, pretende captar até 3,36 bilhões de dólares de Hong Kong (cerca de US$ 428,1 milhões), oferecendo 86,6 milhões de ações a um preço máximo de 38,80 dólares de Hong Kong por papel, segundo documento divulgado nesta quarta-feira à bolsa.

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Entre os investidores âncora estão o fundo soberano de Cingapura GIC, a Longsys Investment e a unidade de gestão de fortunas do Bank of China.

A Transsion, embora tenha sede na China, comercializa produtos e serviços em várias regiões, com presença forte na África e atuação também em mercados emergentes da Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e Europa Central e Oriental.

De acordo com o documento, a receita anual da empresa caiu 4,5% em 2025, para 65,5 bilhões de yuans, e o lucro recuou 53%, para 2,6 bilhões de yuans.

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As ações devem começar a ser negociadas na Bolsa de Hong Kong em 15 de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.