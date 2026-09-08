China: exportações sobem menos que o esperado em agosto, mas aceleram em relação a julho

As exportações da China subiram 25% em agosto ante igual mês do ano passado, acelerando ante a alta de 23,9% verificada em julho, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país na terça-feira, 8. O resultado de agosto ficou aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 27,3% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas avançaram 28,2% em agosto, ganhando força em relação ao aumento de 27,5% de julho. O consenso da FactSet era de acréscimo ligeiramente maior, de 29%.

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A China acumulou superávit na balança comercial de US$ 119,1 bilhões em agosto, maior do que o saldo positivo de US$ 112,5 bilhões de julho, mas menor do que a projeção de superávit de US$ 127,1 bilhões dos analistas da FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires