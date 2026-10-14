China: exportações e importações avançam bem mais que o esperado em setembro

As exportações da China subiram 36,3% em setembro ante igual mês do ano passado, acelerando em relação ao avanço de 25% verificada em agosto, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 14, pelo órgão alfandegário do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 25,7% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas avançaram 31% em setembro, ganhando força em relação ao aumento de 28,2% de agosto. O consenso da FactSet era de acréscimo de 24,3%.

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Ainda em novembro, a China acumulou superávit na balança comercial de US$ 133,5 bilhões, consideravelmente maior do que o saldo positivo de US$ 119,1 bilhões de agosto e da expectativa da FactSet, de US$ 119,4 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires