China: Evergrande pretende apresentar plano de reestruturação em até 6 meses

Da Redação

A incorporadora imobiliária China Evergrande Group anunciou nesta quarta-feira, em comunicado à Bolsa de Hong Kong, que pretende apresentar a seus credores uma proposta preliminar de reestruturação de sua dívida nos próximos seis meses. O comunicado foi divulgado após a empresa realizar teleconferência com credores nesta quarta-feira. Durante a reunião, a companhia "reiterou sua posição de que avaliará as condições do grupo com o objetivo de formular um plano de reestruturação para a proteção dos direitos das partes interessadas". Segundo a Evergrande, há a intenção de realizar um trabalho de auditoria em breve, que também levará em conta sugestões de credores.