A China prorrogou a suspensão das restrições à exportação de alguns materiais críticos para os Estados Unidos, poucos dias depois de os principais líderes dos dois países se reunirem no polo tecnológico de Shenzhen.

O Ministério do Comércio chinês informou nesta terça-feira (24) que continuará suspendendo a proibição de exportação para os EUA de itens de uso duplo (civil e militar) relacionados a gálio, germânio, antimônio e materiais superduros, como diamantes e compostos à base de diamantes. Segundo comunicado oficial, Pequim também manterá a flexibilização das exigências mais rigorosas de análise das exportações de grafite para o mercado americano.

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As decisões, válidas de 28 de novembro de 2026 a 27 de janeiro de 2027, prolongam uma suspensão que estava prevista para expirar na sexta-feira.

A China suspendeu essas restrições pela primeira vez em novembro do ano passado, como parte de uma trégua comercial alcançada entre as duas maiores economias do mundo há um ano. Nas últimas semanas, Pequim e Washington adotaram medidas para prorrogar acordos anteriores, com ambos os lados anunciando a manutenção da suspensão de tarifas e restrições comerciais.

A prorrogação ocorre na esteira da cúpula realizada na semana passada, em Shenzhen, entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping. A medida também foi anunciada menos de um dia depois de o presidente americano ajudar a garantir a recondução de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia. Huang é um crítico declarado das rigorosas restrições à exportação de chips.

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Apesar das suspensões em vigor, a trégua comercial é amplamente considerada frágil. Os controles de exportação impostos por Washington sobre chips avançados de inteligência artificial (IA) destinados à China continuam pressionando a relação bilateral, já abalada pelo escândalo envolvendo Huang. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.