Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

China esclarece cobrança de imposto de 20% sobre seguradoras que pressionou ações em Hong Kong

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Administração Estatal da China esclareceu nesta sexta-feira, 7, que a cobrança de imposto de renda pessoal de 20% sobre ganhos de apólices de seguro offshore não é uma prática nova ou que tinha como alvo a indústria de seguradoras de Hong Kong, segundo a imprensa internacional.

Autoridades de Pequim e Hangzhou começaram a implementar o imposto nesta semana, conforme fontes com conhecimento da situação informaram à Reuters na quinta-feira. Para o South China Morning Post (SCMP), uma autoridade confirmou que Xangai também passou a aplicar o imposto, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em resposta, grandes seguradoras que oferecem serviços aos chineses e possuem operações em Hong Kong tiveram fortes perdas entre quarta e quinta-feira, incluindo a Prudential, AIA Group, HSBC, Standard Chartered, Manulife Financial e FWD Group.

Em declaração ao The Paper nesta sexta, uma autoridade chinesa sob anonimato pediu ao mercado para não reagir exageradamente à política de imposto de renda pessoal, alegando que residentes chineses sempre tiveram o dever de pagar impostos sobre todos os ganhos que receberam globalmente, incluindo dividendos e retornos de seguradoras. Segundo ela, a política está em linha com práticas internacionais e os impostos cobrados por Pequim se referem a "vários itens além de apólices de seguro".

Segundo a Reuters e o SCMP, autoridades da China continental escalaram nos últimos meses a supervisão de investimentos offshore sob objetivo de manter o capital no país e ampliar receita federal, incluindo ao tributar fundos fiduciários offshore e enrijecer o controle de investimentos em mercados acionários estrangeiros. Analistas dizem que isso pode pesar no fluxo de dinheiro para Hong Kong.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, uma porta-voz da Autoridade de Seguros de Hong Kong disse que o governo estava monitorando de perto os arranjos fiscais, acrescentando que o imposto já estava em vigor há muito tempo. "O mercado não precisa interpretar demais ou se envolver em especulações desnecessárias", disse ela, conforme o SCMP.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
China cobrança imposto seguradoras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV